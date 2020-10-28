Видео: напавший с ножом на двух девушек в Бийске бомж дал признательные показания

Подозреваемый в убийстве. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

- Я подождал, когда девушки сравняются со мной и достал нож, - говорит прикованный наручниками к оперу 32-летний отморозок.

18 октября в Бийске, в районе улиц Васильева и Социалистической он пырнул двух 22-летних девушек ножом. Маше нанес один удар, но от него девушка скончалась на месте, Настю ударил дважды - в грудь и живот. Истекающая кровью жертва смогла выбраться на дорогу и позвать на помощь. Только это ее и спасло - проезжающий мимо водитель остановился и вместе с другими очевидцами оказал ей помощь.

На лице бездомного маргинала ни следа раскаяния от того, что он лишил молодую мать-одиночку жизни, а ее подругу серьезно покалечил. В тот вечер он накачался дешевым пивом и бродил по улицам, как шаровая молния. Зачем он это сделал – неизвестно. Следствие пока хранит обстоятельства дела в тайне. Известно, что задержанный дал признательные показания – за это ему немного скостят срок на суде.

С мужчиной уже провели проверку показаний на месте, в ближайшее время ему предъявят обвинение по двум статьям - убийство и покушение на убийство. О самом подозреваемом известно, что он не имеет определенного места жительства, ранее привлекался к уголовной ответственности за наркотики. Ему грозит, согласно санкции статьи, до 20 лет лишения свободы.

- В настоящее время он допрошен следователем в качестве подозреваемого и задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствием проводятся необходимые действия, направленные на установление мотива совершенного преступления, а также на закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, - сообщает региональный следком.

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