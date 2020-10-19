Одну убил, другую покалечил: в Бийске отморозок с ножом напал на двух девушек

Идет расследование. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полиция стоит на ушах, опера роют носом землю в поисках отморозка, напавшего с ножом на двух девчонок. Одна из них погибла, другая сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

Нападавший мог быть не в себе

Нападение было совершено в воскресенье, 18 октября, в районе Первого участка на перекрестке улиц Социалистическая и Васильева. Не исключено, что нападавший был не в себе.

По предварительным данным следствия, вечером неизвестный молодой человек напал на двух девушек в возрасте 22 лет. Он нанес ножом удар в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась на месте происшествия, и два удара в грудь и живот ее подруге. Выжившей девушке удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля.

- В Приобскои части города работают полицейские, сотрудники ГИБДД останавливают и проверяют автомобилистов. Предварительно сообщается, что подозревается мужчина в камуфлированнои куртке, - пишет «Инцидент Бийск».

Из-за чего произошло нападение сейчас неизвестно – слишком мало свидетелей.

- Если есть у кого-то возможность просмотреть камеры в магазине «Доброцен» по ул. Иркутской рядом с «Аспектом», он туда пошёл за водкой, - пишет очевидец событий в группе «Бийск – мой город» Саша Юдин.

Черный пояс

Как стало известно «КП-Барнаул», в результате нападения погибла 22-летняя Мария Анохина. У девушки был черный пояс по карате. По словам ее знакомых, девушка возвращалась с работы.

- Она не была замужем, у нее остался маленький ребенок. Мы вместе занимались карате. Жизнерадостная девочка, училась заочно в педколледже, тренировала деток и еще в какой-то компании работала, - рассказала знакомая погибшей.

Вместе с Машей была ее знакомая – девушка сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Как только она сможет говорить, ее опросят.

Приметы нападавшего

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек).

Разыскивается мужчина ростом 165-170 сантиметров, на вид 25-30 лет, был одет в камуфляжную куртку по цвету ближе к коричневому, на голове черная шапка. Если вы видели похожего человека или стали свидетелем произошедшего, об этом просят сообщать в полицию.

- Полиция, кстати, работает, меня задержали из-за схожести с ориентировкой и в отделе очень много задержанных. Активно патрулируют и ищут всех похожих и вроде уже установили кого-то. Допрашивали всех мужчин в камуфляжных или похожих на то куртках. В самом отделе все на взводе, очень хотят найти преступника и злятся на него, - рассказал горожанин Александр.