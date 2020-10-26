В Бийске уголовный розыск вышел на след напавшего на двух девушек мужчины с ножом

Камеры засняли подозреваемого.

Сотрудники уголовного розыска вышли на след мужчины, который напал с ножом на двух 22-летних девушек в Бийске. Неустановленный отморозок нанес ножом удар в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась на месте происшествия, и еще два удара ее подруге. Истекающая кровью жертва смогла выбраться на дорогу и попросить помощи – только это ее и спасло.

Почему мужчина напал на девушек – неизвестно. Не исключено, что он был пьян или под кайфом. На одном из видео уличная камера засняла, как предположительный подозреваемый идет по улице шаткой походкой. Но это может быть и следствием выброса адреналина.

Что известно об убийце

Согласно приметам, описанным в ориентировке, нападавшему на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, не славянской внешности, кожа смуглая, брови черные густые. Был одет в камуфляж, возможно, охотничий, раскрашенный листвой. За спиной носит черный рюкзак с надписью светлого цвета.

Не исключено, что он может находиться в районе домов ул. Ломоносова №1; 1/1; 1/2; и ТЦ "АБ", пишет региональный следком.

Жителей Бийска просят о помощи водителей, которые ехали с 19:30 до 24:00 по ул. Социалистической в обоих направлениях с пересечением улиц Ударная, Воинов Интернационалистов, Горно-Алтайской, Васильева, Степана Разина, Чайковского, Емельяна Пугачева, Александра Можайского, Михаила Кутузова, Декабристов в Бийске. Их просят предоставить записи с видеорегистраторов, сообщает «Барнаул22».

Также нужны записи с видеорегистраторов в районе пересечения улиц Декабристов и Ломоносова по всем направлениям. Этот участок местности особенно актуален, потому как есть подозрение, что злоумышленник скрылся именно в этом районе города.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: (3854) 44-91-97, (3854) 45-02-02, 8-963-573-3838, 02.

9 дней

Нападение произошло 18 октября в районе Первого участка на перекрестке улиц Социалистическая и Васильева. Сегодня со дня смерти Марии Анохиной девять дней. Вторая девушка находится в Центральной горбольнице.

В тот вечер девчонки гуляли втроем. Третью подругу словно уберег ангел-хранитель от трагедии – она встретила знакомого, с которым отошла поговорить и в этот момент все и произошло. На одной из опубликованных видеозаписей видно, что за поворот в 20.01 девушки зашли втроем. После этого подруга встретила знакомого, а буквально через пять минут на другой камере уже раненная Настя вышла на дорогу в попытке позвать на помощь.

По словам одного из очевидцев, Машу долго не могли найти – Настя успела только сказать, что была не одна и потеряла сознание.

После трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек).

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Спрашиваю, что случилось. Она, видя меня, встает, держится рукой за авто и говорит, что на неё напали с подругой. С её рук стекает кровь, и она падает без сознания у левой двери, - рассказал Алексей (далее)

Выжившая жертва бийского «маньяка» пришла в сознание

Второй пострадавшей – Анастасии – мужчина нанес два удара в грудь и один в живот. Она выжила, ей даже удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля (далее)