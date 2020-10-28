В Барнауле почти 3,5 тысячи пассажиров не доехали до дома из-за антимасочных бунтов

В трамвае не имеют права перевозить пассажира без маски. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почти 3,5 тысячи человек не смогли доехать до своей остановки из-за антимасочных бунтов в трамваях и троллейбусах. И это данные только за пять дней – с 22 по 26 октября. Такую статистику «Комсомольской правде» предоставили в МУП «Горэлектротранс».

Серии протестных акций

Активное сопротивление масочному режиму в барнаульском транспорте началось на прошлой неделе. Так, вечером 23 октября из-за того, что женщина отказалась надевать маску в трамвае, на 1,5 часа заблокировалось движение, и образовалась пробка из 15 трамваев.

В Горэлетротрансе рассказали, что подобная история произошла и 25 октября в троллейбусе на улице Матросова. Тогда простой составил 38 минут. Правда, в случае с троллейбусом ситуация немного проще - его можно отцепить от контактной цепи и не блокировать дальнейшее движение по маршруту.

Еще один инцидент произошел 26 октября в трамвае №10. Кажется, «антимасочники» становятся все агрессивнее и действуют уже группами. 17 человек наотрез отказывались надевать маски. Из-за этого полностью заблокировалось движение трамваев на улице Попова. Причем протестующие не надевали маски явно не потому, что у них вдруг не оказалось их с собой.

– На остановке люди предлагали им свои запасные маски, но пассажиры отказывались их брать, – рассказала Олеся Черских, начальник отдела связей с общественностью МУП «Горэлектротранс».

Невинные заложники

То, что другие пассажиры буквально умоляли надеть «бунтовщиков» маски подтверждают свидетели.

– Да, маски им предлагали. Но главная зачинщица бунта отказывалась, говорила, что ничем не больна, в масках не нуждается, а рассказы о COVID-19 – это чьи-то больные фантазии, направленные на ограничение ее конституционных прав, – рассказал очевидец происходящего в трамвае, барнаульский юрист Михаил Жуков.

В итоге из-за отказа группы лиц надевать маски движение на рельсах было парализовало. Обычные пассажиры, которые скорее хотели попасть домой после работы или ехали по другим делам, торопились на встречу, стали невинными заложниками происходящего.

– Кто вернет мне деньги за проезд, так как я никуда не доехал на трамвае? Кто возместит убытки перевозчику? Кто компенсирует опоздавшим и недоехавшим, стоявшим на остановках их потерянное время и испорченное настроение? – возмущается Михаил Жуков. – У всех есть выбор – не хочешь ехать в маске в трамвае, иди пешком и без нее. Есть указ губернатора. Не согласен – иди в суд и оспаривай его!

Почему трамвай останавливают

Движение блокируют не из-за вредности водителя. Сотрудники, согласно указу губернатора не имеют права провозить пассажиров без маски, при этом они не в праве и самостоятельно выгонять человека из вагона.

– Когда пассажир проходит в салон без маски, кондуктор просит его надеть средство индивидуальной защиты. Если он вновь отказывается, то его повторно просят надеть маску либо покинуть транспортное средство. В случае, когда пассажир все же не надевает маску и не выходит из вагона, водитель связывается с центральной диспетчерской. Там, в свою очередь, дают распоряжение об остановке движения и вызывают на место наряд полиции. Мы не вправе выводить людей из трамвая своими силами – рассказала Олеся Черских, начальник отдела связей с общественностью МУП «Горэлектротранс».

Убытки из-за простоя транспорта в Горэлектртрансе за последнюю неделю составили более 50 тысяч рублей. Около 3500 человек не смогли доехать до нужного им места, большая часть из этих пассажиров были льготники и пенсионеры.

– Нам хочется, чтобы люди были сознательнее, чтобы люди думали о себе, своем здоровье и о людях, которые их окружают. Мы нисколько не заинтересованы в том, чтобы стоять часами. Мы хотим работать без перебоев, чтобы люди доехали до своего места назначения.

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