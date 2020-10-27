В Барнауле образовалась очередная пробка из трамваев из-за дедушки-антимасочника

Трамвай встал почти на час. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 27 октября, в Барнауле заблокировалось движение трамваев на ул. Северо-Западная из-за того, что пожилой мужчина отказался надевать маску. Об этом «Комсомольской правде рассказали в пресс-службе МУП «Горэлектротранс»,

Пожилой мужчина зашел в трамвай №7 без маски. На просьбу кондуктора надеть средство защиты он ответил отказом. Так как в общественном транспорте, согласно казу губернатора, запрещено перевозить пассажиров без масок, водитель был вынужден остановить трамвай. На место приехало полиция.

Полицейские вывели дедушку из вагона, и только тогда трамвай продолжил путь. Почти час движение на путях было заблокировано.

Напомним, похожая история произошла 23 октября. Одна из пассажирок трамвая отказалась надевать маску. Из-за несговорчивой женщины движение электротранспорта в этом районе было заблокировано примерно на час, образовалась пробка из 15 трамваев, которые не могли проехать.

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