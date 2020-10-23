Можно ли не надевать маску в магазине, если ее не предоставляют бесплатно?

Согласно указу губернатора, покупатели в магазине обязаны находиться в масках. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Вход только в маске» - такие объявления развешаны на дверях алтайских магазинов с 13 октября после очередных изменений в «ковидном» указе губернатора. Обязаны ли магазины бесплатно предоставлять маски и законно ли не соблюдать масочный режим, рассказала алтайский юрист Анна Маевская.

Противники масок, доказывая, что магазины обязаны предоставлять им средства защиты, ссылаются на Постановление Правительства №417. В нем сказано, что при введении режима повышенной готовности граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты в случае его предоставления органами власти.

– Этот пункт постановления не указывает на обязанность магазинов бесплатно выдавать маски покупателям. Это их право, но не обязанность, – объясняет юрист Анна Маевская.

Но тогда получается ситуация, что маски не предоставляются, то возникает вопрос - обязательно ли их носить?

– Да. С одной стороны указ губернатора противоречит Постановлению №417, поскольку фактически маски не предоставляются. Но с другой стороны есть судебная практика. В обзоре Верховного суда сказано, что привлекать к ответственности можно не только за нарушение федеральных правил, но и за нарушения правил, которые установлены субъектами – указами губернатора, постановлениями правительства региона и т.д., – говорит Анна.

Выходит, что покупатели обязаны надевать маски, даже если в магазине бесплатно их не выдают.

– У нас в указе губернатора прописано, что нужно носить маски. Если мы это правило не соблюдаем, соответственно, есть основания для того, чтобы привлечь нас к ответственности, наложить штраф. И этот штраф в суде будет очень сложно оспорить, – подчеркнула Анна. – Лучше все-таки носить маски. Это безопасно и с точки зрения закона, и с точки зрения здоровья.

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