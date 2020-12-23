Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в среду, 23 декабря, во время пресс-конференции по итогам 2020 года поднял тему общественного транспорта и проблем, связанных с ним.Ни для кого не секрет, что система общественного транспорта региона требует модернизации. Практически ежедневно с линии сходят автобусы, трамваи и троллейбусы. По словам перевозчиков, все заработанные на билетах деньги уходят исключительно на ремонт подвижного состава, топливо и заработную плату. О покупке новой техники даже речи не идет.- Вопрос очень сложный. Периодически мы к нему возвращаемся. В последний раз обсуждали его с Советом общественной палаты. На сегодняшний день в крае примерно 2,5 тысячи единиц транспорта, занимающихся пассажирскими перевозками. Их средний «возраст» - более 12 лет. Если примерно подсчитать, что стоимость автобуса около шести миллионов, то получается, что требуется около 14 млрд рублей – столько денег потребуется для обновления всего автобусного парка.Если рассматривать другую проблему – электротранспорт, то им пользуются в трех городах края – Барнаул, Бийск, Рубцовск. Состояние троллейбусов и трамваев, мягко говоря, тоже оставляет желать лучшего. Однако в данном случае ситуация в разы хуже, ведь стоимость электрического подвижного состава в несколько раз больше, чем автобусов.- Стоимость трамвая на сегодня составляет около 35-40 млн рублей, троллейбуса – около 20 млн. Получается, чтобы обновить этот парк потребуется еще порядка восьми миллиардов рублей, - добавляет губернатор. – Итого мы насчитываем около 22 млрд рублей, которые нужно вложить в обновление парка общественного пассажирского транспорта. Это огромные деньги.По его словам, забота об обновлении общественного транспорта, по сути, лежит на перевозчиках, которые получают деньги от населения через продажу билетов. Единственное, что делает государство – обеспечивает проезд для льготных категорий граждан. Ежегодно перевозчики получают из казны края около 700 млн рублей.- В остальном экономика строится самостоятельно, - говорит Томенко. – Конечно, какие-то разовые меры мы пытаемся оказывать и решать каким-то образом.Напомним, некоторое время назад власти края договорились с Москвой о передаче региону старых трамваев. Конечно, это не новая техника, но, по мнению губернатора, «по состоянию они лучше, чем те, которые есть у нас, поэтому замена пойдет на пользу».- Это не пример гордости и какого-то хвастовства. Это попытка подровнять ситуацию, и она должна быть предпринята, - подчеркивает глава региона. – Они (трамваи. – прим. ред.) в хорошем состоянии и еще долго смогут работать на благо жителей Барнаула и Бийска.Системные же вопросы лежат в плоскости государственно-частных проектов. Причем такие уже намечаются, но пока главу региона смущает размытость перспектив.- Как бы не получилось так, как происходит в последние 15-20 лет. Мы не можем все вложить в тариф! Жители края тогда просто взвоют! Также мы не можем финансировать из бюджета – у нас просто не таких полномочий, - объясняет губернатор. – Будем искать иные пути. Может быть через субсидирование перевозчиков, но пока намеченной схемы решения нет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМинтранс Алтайского края проведет мониторинг цен на проезд в сибирских регионахГубернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение специалистам минтранса провести мониторинг стоимости проезда в общественном транспорте в регионах Сибири (подробнее)