Минтранс Алтайского края проведет мониторинг цен на проезд в сибирских регионах

В случае положительного заключения, проезд может подняться до 26 рублей в электротранспорте и автобусах и до 28 рублей в маршрутках Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение специалистам минтранса провести мониторинг стоимости проезда в общественном транспорте в регионах Сибири.

Это должно помочь мэрии Барнаула понять насколько целесообразно повышение стоимости проезда в краевой столице. Информацию об этом ИА «Банкфакс» подтвердил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.

Дело в том, что уже несколько месяцев в Барнауле не снимается с повестки вопрос о повышении стоимости проезда в общественном городском транспорте. Уже даже якобы было принято положительное решение, но градоначальник до сих пор не подписал постановление.

Время от времени в Барнауле проходят митинги и одиночные пикеты. Жители города категорически не согласны с таким решением: кто-то лишился работы, кого-то сильно сократили в деньгах, а вместо того, чтобы поддержать людей, власти соглашаются на требования перевозчиков. С другой стороны и их претензии имеют под собой некоторые основания.

Напомним, в случае положительного заключения, проезд в барнаульском транспорте может подняться до 26 рублей в электротранспорте и автобусах и до 28 рублей в маршрутках.