Глава алтайского минздрава рассказал, готов ли регион к третьей волне коронавируса

По числу вызовов скорой помощи регион находится на уровне конца августа - начала сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал готовность региона к третьей волне COVID-19 и рассказал, какое число коек смогут развернуть при необходимости. Он сообщил об этом во время пресс-конференции 21 декабря.

Сейчас ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. На пике заболеваемости в крае работали 30 ковидных госпиталей, разворачивали более 5900 коек. В настоящее время больницы возвращаются к привычному режиму работы. Некоторые ковидные госпитали сворачивают, все еще функционируют 22, общий коечный фонд – 4523.

По числу вызовов скорой помощи регион находится на уровне конца августа - начала сентября. Ежесуточно в Барнауле фиксируют 800-900 вызовов, а по краю 1300-1400. Конечно, все зависит от конкретного района.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Дмитрий Попов подчеркнул, что в целом ситуация контролируемая, бригады медкиов не приходится долго ждать, уже возобновили плановую медпомощь.

– На сегодняшний день мы пока не понимаем ни масштаба возможной третьей волны, ни количества тяжелых случаев, которые потребуют более интенсивной терапии, и поэтому когда мы говорим о возможном развертывании 500 коек, этого может быть крайне недостаточно в итоге. Поскольку если будет болеть большое количество людей, конечно же, госпитальная база и в целом здравоохранение не сможет обеспечить (нужное количество мест прим. ред.) и, тогда мы будем искать и приспосабливать, в том числе немедицинские объекты, – сказал Дмитрий Попов.

Он добавил, что здания и сооружения, которые сегодня законсервированы, носят аварийный характер. В них небезопасно находиться, поэтому вложения в них не рассматривают. При этом у минздрава есть план дополнительного развертывания 1500 коек для больных коронавирусом в случае ухудшения эпидобстановки.

В палате. Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, мы сообщали, что власти Алтайского края отказались от идеи размещать госпиталь в здании «Посуда Центра» в Барнауле. После подробного изучения технического состояния здания выяснилось, что для обеспечения бесперебойной работы госпиталя к нему, помимо прочего, нужно подвести более мощные и надежные коммуникации – тепло, холодную и горячую воду, электричество, а также смонтировать специальную систему вентиляции. Предполагаемый объем расходов составил бы около 400 млн рублей.

Коронавирус в Алтайском крае

По данным на 22 декабря, общее же число инфицированных COVID-19 в крае составляет почти 31 тыс. человек. Выздоровевших – 27250, а умерших с коронавирусом – 1413.

Ранее мы писали, что глава алтайского минздрава объяснил всплеск смертности на Алтае. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда на Алтае могут начать всеобщую вакцинацию от коронавируса

В регион уже поступило 3242 дозы вакцины "Спутник V" (подробнее)