Салют на Новый год в Алтайском крае 2020-2021: покупка, хранение, использование

Салюты нужно устанавливать на твердую ровную поверхность Фото: Олег УКЛАДОВ

Для многих жителей Алтайского края главным событием новогодней ночи становится запуск фейерверка. Салют с нетерпением ждут как взрослые, так и дети. В региональном МЧС напомнили, как не допустить происшествий и не получить травм во время этого красочного зрелища.

Где покупать пиротехнику

Фейерверки не стоит покупать на улице, ведь есть риск получить некачественный товар. Лучше всего брать пиротехнику в магазинах, павильонах и киосках, там соблюдают условия хранения, всегда можно будет оставить жалобу, если возникнут сложности.

Перед покупкой нужно внимательно осмотреть упаковку: на ней не должно быть мокрых мест и разрывов. Также следует проверить сертификат и обратить внимание на инструкцию. Она должна быть на русском языке, с указанием адреса или телефона производителя.

Особенности хранения

Пиротехнику лучше всего оставлять в отапливаемых помещениях, потому что из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть.

Опасно хранить пиротехнику во влажном, а также в очень сухом помещении с температурой воздуха более 30 градусов. Также фейерверки нужно держать подальше от огня и обогревателей.

Как правильно запускать салют?

Реакция при запуске нужна не хуже, чем при управлении автомобилем, поэтому перед этим не нужно выпивать. Человек, который будет запускать фейерверк должен заранее разместить и надежно закрепить его так, как сказано в инструкции. В случае неудачи травмы может получить не только запускающий, но и люди, которые стоят рядом. Кроме того, часто из неправильных запусков фейерверков случаются пожары.

Салюты нужно устанавливать на твердую ровную поверхность. Небольшую пиротехнику можно воткнуть в плотный снег, что позволит избежать опрокидывания. Ракеты и летающие пиротехнику следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.

Для наземных фейерверков нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует движению. Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

При поджоге нельзя держать пиротехнику в руках, наклоняться над ней. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки. После того, как салют отгремел, безопасно подходить к нему спустя, как минимум, 10 минут. В этом случае неприятная неожиданность точно не испортит праздничное настроение.

Напомним, ранее мы сообщали о правилах безопасности при установке ели. Ветки не должны касаться стен и потолка, а также находиться на небезопасном расстоянии от электроприборов и печей. К выбору места для ели тоже стоит подойти с умом - загораживать пути выхода дерево не должно. Подробнее об этом здесь.

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