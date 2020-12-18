В Барнауле на площади Мира установили новогоднюю елку

Елку украсили звездой, 224 шарами, гирляндами и бусами Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На площади Мира в краевой столице (ул. Георгия Исакова, 213) установили главную елку Ленинского района. Ее украсили звездой, 224 шарами, гирляндами и бусами. Здесь же работает каток, который пользуется популярностью как у детей, так и взрослых.

На новогодней площадке также можно увидеть ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, дракона, ели и быка - символа следующего года. А над площадью смонтировали световой потолок протяженностью 528 метров. Скоро там появятся светящиеся фигуры елочек и сказочных персонажей сообщает пресс-служба мэрии города.

В мэрии напомнили, что иллюминацией украсили 130 опор уличного освещения, расположенных вдоль основных магистралей Ленинского района, планируют установить 30 новых светящихся виньеток на опорах вдоль улицы Георгия Исакова.

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