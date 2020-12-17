Алтайские спасатели рассказали, чем может быть опасна елка

Ветки не должны касаться стен и потолка Фото: Анна Перевощикова

Чем ближе Новый год, тем все больше людей спешат поставить елку. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, необходимо запомнить правила безопасности при установке ели, чтобы не допустить происшествий.

Ёлка должна быть установлена на крепком основании. Ветки не должны касаться стен и потолка, а также находиться на небезопасном расстоянии от электроприборов и печей. К выбору места для ели тоже стоит подойти с умом - загораживать пути выхода дерево не должно.

Зажигать на елке свечи и бенгальские огни, а также использовать самодельные гирлянды запрещается. При покупке электрогирлянд и других украшений обратите внимание на знак сертификации пожарной безопасности.

- Оставлять включенные в сеть гирлянды без присмотра опасно. При возникновении запаха дыма следует немедленно обесточить электроприбор. Если же вилка гирлянды начала плавиться, необходимо выключить автоматы в электрощите, - отмечают пожарные.

Если возгорания избежать не удалось, то елку нужно повалить на пол, чтобы пламя не перешло на обои или занавески. Далее надо закидать песком или залить водой дерево и накрыть плотной мокрой тканью.

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