Новый год в Барнауле 2020-2021: какую елку выбрать – искусственную или натуральную

Сейчас уже можно без проблем купить и искусственные, и натуральные деревья. Фото: Ольга КИВА

Живая елка или искусственная – традиционная новогодняя дилемма. В Барнауле сейчас можно без проблем купить и то, и другое: свежесрубленные деревья продаются на елочных базарах, а искусственные еще с ноября стоят в магазине. Чему все-таки отдать предпочтение? Редакция «КП»-Барнаул» собрала все «за» и «против» по этому вопросу.

Живые елки VS натуральные деревья

По деньгам барнаульцам выгоднее будет купить живую елку, на базарах цена за дерево начинается от 700 рублей, правда, это самые «худенькие» образцы. Елочки попышнее стоят уже от 1000 руб. При этом цена за искусственную елку в магазинах начинается от 2000 руб., и это прям малышки, которые можно поставить на стол. Дерево среднего размера стоит от 3,5 до 10 тыс. руб. Но искусственная ель прослужит не один год, поэтому через несколько лет она окупится.

Многие приверженцы искусственных деревьев считают, что вырубка елок – это не экологично, однако здесь можно поспорить. Искусственное дерево все равно рано или поздно выбрасывают, заменяя на новое, а срок разложения пластика занимает сотни лет.

Кстати, в Барнауле натуральные елочки получают вторую жизнь даже после того, как «отработали» новый год. В предыдущие два года в городе проходила акция по сбору хвойных пород деревьев «Ёлки, Палки, Пять Бизонов». Организаторы передавали елки туда, где они могут еще пригодиться, например, на корм животным. В прошлом году их отправили на деревообрабатывающий комбинат, в спортивные клубы и на оборудование купели. Возможно, в 2021 акцию повторят.

Хотя, конечно убирать натуральную ель – та еще морока. В этом плане практичнее искусственное дерево. Главное, аккуратно его собирать, чтобы проволочные ветки сильно не изогнулись. Запах хвои легко можно устроить, если поставить рядом емкость с пихтовым маслом.

Как выбрать елку

При выборе искусственной ели специалисты алтайского Роспотребнадзора советуют обратить внимание на запах.

– Если он резкий и неприятный, приобретать это изделие, не стоит, – предупреждают специалисты. – Некоторые материалы, из которых выполнены, как правило, дешевые елки, могут выделять летучие химические вещества, такие как фенол и формальдегид – чрезвычайно опасные для человеческого организма.

На запах нужно обращать и при покупке натуральной ели. Он должен быть натуральным – хвойным, смолистым.

– Присутствие запаха химии свидетельствует о том, что дерево было подвержено обработке от вредителей, либо с целью консервации хвои для более длительного хранения. Во избежание отравления либо аллергической реакции лучше такое дерево не покупать, – пишут на сайте краевого Роспотребнадзора.

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