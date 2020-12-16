Зимние травмы: что можно лечить дома, а в каких случаях нужно вызывать скорую

Очень часто травмы происходят на улице из-за гололеда Фото: Олег УКЛАДОВ

Суровый климат и неидеальная работа коммунальных служб может негативно отразиться на здоровье жителей Алтайского края и не только в период новогодних праздников, однако некоторые травмы все же чаще происходят именно в период длинных выходных.

Одевайтесь грамотно

Одна из распространенных зимних травм – обморожение. Большую роль играет ветер, влажность, тесная одежда, перчатки и обувь. Самый первый признак обморожения – побледнение кожи, покалывание и пощипывание, потеря чувствительности (частичное или полное).

- Категорически нельзя растирать кожу снегом. Во-первых, происходит спазм сосудов, во-вторых, кожа травмируется и, как следствие, заносится инфекция, а это приводит к осложнениям, - говорит врач-методист Краевого центра медицинской профилактики «Центр общественного здоровья» Игорь Березов.

Самая первая помощь, которую можно оказать человеку – это завести его в теплое помещение, но стоит помнить, что резкое согревание противопоказано. Это также приводит к травмированию микрососудов.

- Если для согревания используется вода, то она должна быть комнатной температуры. Постепенно можно добавлять, но не выше 38 градусов. Слишком горячую нельзя, потому что чувствительность кожи снижена и можно получит ожог, - советует медик.

Также замерзшему человеку можно дать горячего чаю, но ни в коем случае не алкоголь – он может привести к резкому расширению сосудов и их разрыву.

Не расслабляться!

Другие самые распространенные зимние травмы – это ушибы, растяжения и сотрясение головного мозга. Чуть реже медики сталкиваются с вывихами, переломами. Чтобы свести их к минимуму, специалисты советуют обходить стороной обледенелые лестницы торговых центров, а спускаться с них обязательно держась за перила.

- Первые признаки ушиба: болевой синдром, отек, иногда синяк. Точно поставить диагноз и отличить ушиб от перелома может только врач-травматолог. Самостоятельно можно в первое время приложить к ушибу что-нибудь холодное и наложить тугую повязку. Если боль нарастает и не получается опереться на конечность, то следует обратиться в травмпункт, - говорит Игорь Геннадиевич.

При вывихе самое главное – не вправлять его самостоятельно! Это только усугубит ситуацию. Единственное, чем можно облегчить мучения – это опять же приложить холод, зафиксировать конечность и затем отправляться к травматологам.

- В случае с переломом без помощи врачей точно не обойтись, - говорит Березов. – Если это открытый перелом, то это очень опасно: нарушается целостность кожных покровов, может сопровождаться обильным кровотечением. Так что первая помощь должна начаться с его остановки. Затем на рану накладывается стерильная повязка, а больной доставляется в травмпункт.

Значительно тяжелее диагностировать закрытый перелом. Он сопровождается болью, появляется деформация конечности, патологическая подвижность, отек и гематома (если она пульсирует, то это может говорить о внутреннем кровотечении). Кстати, при переломе отек появляется значительно позже. При ушибе он нарастает гораздо быстрее.

- Во многих случаях, если человек в состоянии двигаться самостоятельно, он может дойти до травмпункта, а вот в случае открытого перелома лучше вызывать скорую. Пострадавший испытывает сильнейшую боль. Он даже может потерять сознание. Также скорую следует немедленно вызывать, если человек упал, ударился затылком и потерял сознание или не может самостоятельно встать, - добавляет специалист.

Учитесь падать правильно

Все эти травмы зимой можно получить в результате падения. Конечно, зачастую это происходит неожиданно и не всегда человек успевает среагировать, но кое-что все же можно предпринять, чтобы минимизировать последствия.

- Очень страшное падение на бок – высока вероятность перелома шейки бедра. Для пожилых людей это фатальная травма, - говорит врач.

Если вы падаете вперед, то постарайтесь не вытягивать руку – это может привести к перелому предплечья. Не рекомендуют выставлять вперед колено – это также чревато серьезной травмой. Причем в идеале руки должны быть свободными. Если вы несете сумки, то бросьте их, а руки используйте для баланса.

- При падении назад велика вероятность удариться затылком, так что лучше прижать подбородок к груди, а также попытаться присесть, чтобы траектория падения была меньше, - рекомендует специалист. – Бытует мнение, что падая, лучше расслабиться. Это не так. В этом случае кости страдают в первую очередь.