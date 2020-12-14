В Барнауле начали работать елочные базары

Цена за елку в этом году - от 700 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

14 декабря в Барнауле официально начали работать елочные базары.

В общей сложности, в краевой столице открылись почти 80 площадок, на которых торгуют елками. Больше всего базаров в Индустриальном районе – 30. В остальных значительно меньше - 18 в Октябрьском, 12 - в Центральном, 10 - в Ленинском и семь в Железнодорожном районе. Для удобства горожан адреса мест торговли нанесли на карту Барнаула.

В этом году стоимость елки составляет от 700 рублей и больше. Все зависит от ее размеров. Помимо этого на базарчиках можно приобрести игрушки, гирлянды и другие украшения.

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