«Остается только молиться». У жительницы Алтайского края подтвердилось заражение бешенством от кота

После пятой дозы вакцины у девочки появились головные боли и поднялась температура. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Первомайского района Алтайского края получила положительный тест на бешенство. Результаты анализов пришли 14 декабря из новосибирской лаборатории.

Напомним, вакцинация двум жительницам села Баюновские Ключи (главе сельсовета и ее дочери) потребовалась после того, как 13 сентября выяснилось, что их домашний кот заражен. Для мамы в местной ЦРБ нашлось только две ампулы вакцины вместо необходимых шести. А ее дочь изначально и вовсе не включили в число контактных лиц, хотя женщина упорно пыталась доказать медикам обратное. Девочке поставили первый укол только спустя три недели после последнего контакта с зараженным животным.

В октябре, когда сельчанки начали проходить проходили курс вакцинации, их состояние улучшилось.

– Давление стабилизировалось. Температура уже близка к нормальной, но состояние переменчивое: сейчас ты чувствуешь себя как огурчик, а через пять минут может стать плохо. Голова горит, и пульс иногда повышается до 100, – рассказывали они тогда «Комсомолке».

Однако после пятого укола (всего их нужно поставить шесть) состояние девочки ухудшилось. Вновь стала подниматься температура, появились сильные головные боли, провалы в памяти. Мать и дочь съездили в Новосибирск и сдали анализ на бешенство. У главы алтайского сельсовета вирус не подтвердился, а вот у ее ребенка РНК бешенства была выявлена. Теперь нужно определить, сколько этой «гадости» сидит в организме – это все-таки живой вирус или последствия вакцины.

– В лаборатории, которой мы сдавали, таких исследований не проводят. Звонила в московские клиники, туда берут только с направлением из московских больниц. Мы готовы приехать куда угодно, сами заплатим за билеты и анализы, но нужно лишь направление на диагностику, – рассказывает глава сельсовета.

По словам женщины, в местной ЦРБ пока не дают внятного ответа, что дальше делать с девочкой. Женщина считает, что виноваты в случившемся медики, которые медлили с вакциной.

– В местной ЦРБ инфекционист уверял меня, что мы не можем быть заражены бешенством, ведь кот нас не кусал. Замминистра Наталья Белоцкая вообще, судя по всему, посчитала меня умалишенной, – говорит женщина. – Никто мне ничего не говорит, никто ничего не знает, и никуда не направляют, я сама везде все пробиваю. Шестую, последнюю, дозу вакцины дочери должны поставить в январе. Сейчас остается только молиться.

В региональном Минздраве "Комсомольской правде" сообщили, что будут разбираться в данной ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сейчас – как огурчик, а через пять минут снова плохо». Как чувствуют себя женщина и ее дочь, которые не могли получить вакцину от бешенства в Алтайском крае

Ребенку поставили укол только через три недели после контакта с больным котом (подробнее)