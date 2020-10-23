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«Сейчас – как огурчик, а через пять минут снова плохо». Как чувствуют себя женщина и ее дочь, которые не могли получить вакцину от бешенства в Алтайском крае

Ребенку поставили укол только через три недели после контакта с больным котом
Татьяна Гейнрих
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Бешенство от зараженного кота могло передаться через его слюну, которая попадала на царапины.

Бешенство от зараженного кота могло передаться через его слюну, которая попадала на царапины.

Фото: Анна Перевощикова

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае жительница Первомайского района и ее дочь не смогли вовремя получить вакцину от бешенства из-за дефицита препарата в больницах. Срочная вакцинация им потребовалась после того, как 13 сентября выяснилось, что домашний кот заражен. Но для хозяйки кота Анастасии Абрамовской в местной ЦРБ нашлось только две ампулы вакцины вместо нужных шести, на следующие уже не хватило препарата. А вот ее дочь вообще изначально не включили в число контактных лиц, хотя мать упорно пыталась доказать медикам обратное.

В итоге ребенку становилось все хуже – начались проблемы с давлением, поднималась температура и сильно болела голова. Дошло до того, что девочку 5 октября положили в краевую детскую больницу. Мать твердила врачам о бешенстве, но медики только спустя трое суток, 8 октября, согласились поставить ребенку вакцину. На тот момент прошло уже больше трех недель с момента подтверждения бешенства у кота. При этом, как утверждают специалисты, при заражении бешенством счет идет буквально на часы, медлить с вакцинацией нельзя.

«Никто не выживает»

В эфире программы «Вот такая зверушка» на радио «Комсомольская правда» врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, почему так опасно это заболевание.

– Бешенство это – смертельная болезнь. Никто не выживает. Инкубационный период очень длительный – от нескольких недель до нескольких месяцев. Заразиться можно не только через укус. Так как огромное количество вируса присутствует именно в слюне, достаточно ей попасть на ссадину – вирус попадает в кровь. Постепенно он добирается до центральной нервной системы и убивает человека, повреждая центральные двигательные нервы. Это очень тягостная болезнь, человек в сознании практически до конца. Если был контакт с заболевшим животным, то человек на 99,9% будет заражен. Надо в определенный период ввести препарат, после – будет уже бесполезно. Это нужно сделать как можно быстрее, – подчеркнул Владислав Жемчугов.

Теперь, по словам специалиста, ребенка нужно наблюдать и лечить. Хоть и с опозданием, но вакцину все же имеет смысл ставить.

Как сейчас себя чувствуют хозяева кота

Мы вновь связались с Анастасией Абрамовской и спросили, в каком самочувствии находится она и ее дочь и как теперь обстоят дела с вакциной. Анастасия рассказала, что 13 октября ей позвонили из Минздрава, а затем и из Первомайской ЦРБ с сообщением, что вакцина поступила. Правда, на тот момент через знакомых она нашла врачей в Барнауле, у которых был препарат. Из-за пропущенных уколов ей пришлось начать курс вакцинации заново. Ее дочь выписали из больницы 16 октября с диагнозом ВСД.

– У нас давление стабилизировалось. Температура уже близка к нормальной, но состояние переменчивое. Сейчас ты можешь чувствовать себя как огурчик, а через пять минут может стать плохо. Голова горит, и пульс иногда повышается до 100, – рассказывает Анастасия.

Пока что они с дочерью обе сидят на больничном. Анастасия Абрамовская говорит, что у нее появилась надежда на излечение. При этом, как повлияет в будущем такая отсрочка в вакцинации у дочери Анастасии – неизвестно.

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