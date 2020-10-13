На Алтае женщина и ее дочь не могут получить вакцину от бешенства после контакта с больным котом

В ветлаборатории подтвердили, что домашний питомец был заражен бешенством. Фото: Анна Перевощикова

Жительница Первомайского района Алтайского края Анастасия Абрамовская несколько недель не может получить вакцину от бешенства для себя и своей дочери. С этой же проблемой столкнулась и ветеринар Алла Киржаева, которая лечила их зараженного кота. В больнице врачи лишь разводят руками и говорят, что вакцины у них нет.

Кот взбесился

Анастасия Абрамовская рассказывает, что 13 сентября она повела приболевшего кота на осмотр к ветеринару. Сказали, что он отравился, и поставили капельницу. После введения лекарств он буквально взбесился.

– После капельниц в него будто бес вселился. Вообще ужас, что начал творить! До этого он был слаб и будто умирал, а тут начал скакать, и слюна начала выделяться. Мы поняли, что это бешенство, повезли его утром в санитарно-эпидемиологическую службу, – рассказывает Анастасия.

Кота усыпили, а материал отправили в краевую ветлабораторию на исследование. 16 сентября пришли результаты – бешенство у кота подтвердилось.

– До этого я и моя 17-летняя дочь вообще кота не спускали с рук. Были царапины, но мы не обращали на них внимания. Я ему слюни вытирала и плакала, глаза себе терла, жалко было котика. Тогда еще не знали, что у него бешенство, - вспоминает хозяйка.

Вакцины нет

После оплакивания кота началось беспокойство. Хоть питомец и не кусался, его зараженная слюна могла попасть на царапины. Анастасия обратилась в Первомайскую ЦРБ, где изначально хирург заявил, что вакцины нет, а беспокоиться женщине вообще не о чем, ведь кот ее не кусал. Однако позже из ЦРБ перезвонили и сказали приезжать. Вакцина вдруг появилась.

Для лечения нужно поставить шесть уколов по графику. Первые две дозы Анастасия получила, а вот на остальные вакцины не хватило. Дочери вводить препарат в принципе отказались, ссылаясь на то, что она не контактировала с животным так же тесно.

Становится хуже

22 сентября у ребенка начались проблемы с давлением и поднялась температура. Врачи поставили диагноз ОРВИ и прописали антибиотики, но после двух недель состояние не улучшилось. Начались сильные головные боли.

5 октября девочку положили в краевую детскую больницу в отделение неврологии с диагнозом мигрень. Ее полностью обследовали, но никаких патологий не обнаружили. Мать твердила врачам о бешенстве, но медики не брали это в счет. Только спустя трое суток согласились поставить ребенку вакцину, однако предупредили, что препарата хватит только на три укола – остальные ставить в своей больнице.

У Анастасии тем временем появились аналогичные симптомы, также она отмечает у себя спутанность сознания.

- Я стараюсь держаться, главное для меня сейчас – спасти моего ребенка. Она сейчас учится в 11 классе, готовится к экзаменам, хотела в Москву поступать, – со слезами рассказывает Анастасия.

Не может получить препарат и ветеринар Алла Киржаева, которая лечила кота.

- Я получила три дозы "Кокав", вместо пяти, которые должна была получить на данный момент. ЦРБ разводит руками: ну, может быть, не помрете. В министерстве здравоохранения Алтайского края кормят завтраками, прекрасно понимая, что счет идет на часы. Самостоятельно закупить вакцину человек не может. Только юридическое лицо. В принципе, производитель "Микроген" ответил, что вакцины нет, – написала Алла на своей странице в Facebook.

Ответ Минздрава

В министерстве здравоохранения Алтайского края не отрицают, что в крае некоторое время был недостаток вакцины от бешенства. Он был связан с дефицитом препарата у самого производителя, министерство края пыталось добыть его в других регионах, но сейчас все разрешилось.

– Вакцина закуплена в количестве 2500 тысяч доз. Находится на складе «Аптек Алтая». Уже поступает в медицинские организации края, – сообщили в ведомстве.

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