ВТБ выплатил дивиденды розничным акционерам

ВТБ перечислил дивиденды за 2025 год в объеме 31,8 млрд рублей. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 9,71 руб.

Как сообщил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, банк выполнил обязательства перед частными инвесторами, своевременно перечислив дивиденды по итогам 2025 года.

«Мы намерены сохранить приверженность стабильной дивидендной политике и в следующих циклах распределения прибыли с учетом необходимости укрепления капитальной базы», - подчеркнул топ-менеджер.