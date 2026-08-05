Строителям на Алтае подняли зарплату на 40% за год

Диапазон предложений варьируется от 82 до 242 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зарплаты строителей в Алтайском крае заметно выросли за год. По итогам января–июля 2026 года медианная предлагаемая зарплата в отрасли составила 125 200 рублей – на 40% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Диапазон предложений варьируется от 82 до 242 тысяч рублей, сообщает HeadHunter.

Всего за это время в регионе открыто 12,5 тысяч вакансий в строительной сфере – каждый десятый запрос от работодателей по Сибири.

Самыми востребованными навыками у строителей сегодня стали ремонтные работы, чтение чертежей, работа в команде, владение AutoCAD и техобслуживание. Ранее аналитики уже называли строителей в числе самых дефицитных специалистов в регионе наряду с врачами и дворниками.

«Одного профильного образования сегодня уже недостаточно. Современное строительство предъявляет все более высокие требования, и они связаны не только с опытом, но и с цифровыми компетенциями. Именно их сочетание определяет конкурентоспособность кандидата», – комментирует Екатерина Дегтярева, директор HH Сибирь.