Названы самые дефицитные профессии в Алтайском крае

На одну открытую вакансию врача приходится лишь 1,1 активное резюме Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики hh.ru назвали профессии в Алтайском крае, где сильнее всего ощущается дефицит кадров.

По данным аналитиков, наиболее сложная ситуация складывается в сфере здравоохранения. На одну открытую вакансию врача приходится лишь 1,1 активное резюме, а на место фармацевта-провизора — 2,2. Недостаток специалистов отмечается и среди руководителей медицинских учреждений: на должности главного врача или заведующего отделением приходится 3,4 резюме.

Острый кадровый голод сохраняется и среди представителей рабочих профессий. Так, на одну вакансию дворника приходится всего одно активное резюме. Высокий спрос также сохраняется на электромонтажников, электромонтёров и техников-электриков, где показатель составляет 1,9 резюме на вакансию. Похожая ситуация наблюдается со слесарями и сантехниками — 2,3 резюме.

Как отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярёва, нехватка квалифицированных рабочих объясняется структурой спроса на рынке труда региона. На рабочие специальности приходится 33% всех вакансий в Алтайском крае, ещё 20% — на строительную отрасль, а 19% — на производство и сервисное обслуживание. Именно эти направления остаются наиболее востребованными работодателями. При этом уровень предлагаемых зарплат здесь выше средних по региону: медианная зарплата рабочего персонала составляет 83,7 тыс. рублей, специалистов строительной сферы — 104 тыс. рублей, работников производства — 86,1 тыс. рублей.