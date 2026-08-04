ВТБ: рефинансирование кредитов наличными экономит клиентам четверть ежемесячного платежа

Клиенты ВТБ, оформившие рефинансирование кредитов наличными в первом полугодии 2026 года, сокращают ежемесячный платеж в среднем на 25% – с 56 до 43 тыс. рублей. Такие данные приводит пресс-служба банка.

В июне объем рефинансирования у заемщиков банка вырос на 25% по сравнению с маем и достиг 3,3 млрд рублей. Всего за полгода клиенты оформили в банке 10 тыс. таких займов почти на 10 млрд рублей.

Чаще всего заёмщики рефинансируют один действующий кредит — таких 85 %. Ещё 12 % объединяют два займа, 3 % — три и более договора. Основной объём приходится на потребительские кредиты. В результате ставки для клиентов в среднем снижаются на 16 процентных пунктов — это особенно заметно для тех, кто брал кредиты в период пиковых рыночных ставок.

«Для многих заемщиков рефинансирование – это второе дыхание на длинной дистанции: темп кредита не меняется, но появляется возможность распределить силы и дойти до финиша без перегрузки. Рост спроса на рефинансирование становится устойчивым рыночным трендом, что подтверждается динамикой продаж в этом сегменте. Снижение полной стоимости кредитов наличными на 6,3 п.п. с начала года повлияло на ценовую доступность продукта в банке. Мы видим, что текущие условия делают перекредитование экономически оправданным для заемщиков, и во втором полугодии этот тренд закрепится», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Рефинансирование позволяет заёмщикам снизить долговую нагрузку: нередко новый платёж оказывается ощутимо ниже прежнего, а условия — более комфортными. Объединить в один можно несколько кредитов, оформленных в других банках, включая потребительские займы, автокредиты и задолженность по кредитным картам. Главное условие – отсутствие просроченной задолженности по всем объединяемым обязательствам.