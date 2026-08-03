«Новые люди» внесут закон, который даст возможность Telegram и YouTube работать в России

Фото: Телеграм-канал ДАВАНКОВ

«Новые люди» предлагают внести поправки в закон, которые дадут возможность Telegram и YouTube работать в России. Об этом вице-спикер Государственной Думы Вячеслав Даванков рассказал на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой итогам работы партии в VIII созыве парламента.

«Миллионы россиян, несмотря на блокировки, пользуются YouTube и Telegram. И продолжат ими пользоваться. Это значит, что с руководством сервисов нужно искать общий язык. Как по мне, объявлять их в международный розыск и назначать террористами — не лучший способ пригласить к сотрудничеству. Куда разумнее создать условия, чтобы они реально смогли работать в России в рамках наших же законов», — заявил депутат.

Фото: Телеграм-канал ДАВАНКОВ

Сейчас законодательство обязывает IT-компании хранить персональные данные российских пользователей на серверах, расположенных в России. По мнению авторов инициативы, для международных компаний выполнение этого требования связано с риском санкций.

«Новые люди» предлагают разрешить хранение данных на серверах, расположенных в дружественных странах ОДКБ, например в Беларуси или Казахстане.

«"Новые люди" всегда были против лишних блокировок. В том числе потому, что это вредит нашим сервисам. Для развития нужна честная конкуренция. А нам развитие нужно», — заключил Даванков в своем Telegram-канале.