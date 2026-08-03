Завершены поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах жительницы Барнаула

В день исчезновения Анна убежала от сожителя после очередного избиения Фото: Личный архив.

В Барнауле завершены поиски пропавшей 39-летней Анны Войткевич. Напомним, женщина исчезла в ночь с 27 на 28 июля.

Ее дочь рассказала, что мать нашлась 2 августа, однако почти не помнит событий последних дней. По словам дочери, которые приводятся в канале «Барнаул 22» в MAX, в день исчезновения Анна убежала от сожителя после очередного избиения. Дальнейшие события сохранились в памяти лишь фрагментами. Последнее, что женщина вспоминает, — нападение неизвестного, после которого она оказалась в зарослях. Кроме того, пропала сумка Анны, в которой находились все документы.

Женщину случайно обнаружил рыбак. Он услышал её хрип и нашёл пострадавшую в зарослях на болоте возле озера Хомутина. Мужчина нес её на себе около пяти километров, а утром обратился в полицию.

Сейчас женщина уже находится дома рядом с семьёй.