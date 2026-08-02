«Сильно избил сожитель». Дочь пропавшей жительницы Барнаула рассказала подробности исчезновения

Пропала 39-летняя Анна Войткевич Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

В Барнауле пропала 39-летняя Анна Войткевич. Она исчезла в ночь с 27 на 28 июля. До сих пор местонахождение женщины неизвестно. Её дочь рассказала, о чем они с мамой говорили во время последнего телефонного звонка.

«У меня пропала мама… 27 июля мы с ней говорили по телефону последний раз,и все вроде было нормально. Она говорила, что приедет ко мне во вторник, если все будет ок. Для нас норма созваниваться не каждый день , и я не придала значения тому, что она не отвечала. А 29 июля мне позвонил ее друг, даже не ее сожитель, и сказал, что она пропала. Ее сожитель давал разные показания и вообще был будто сильно пьяный», - рассказывает 20-летняя дочь пропавшей в своем блоге.

Девушка переживает, что с мамой могло случиться что-то серьезное, ведь, как она утверждает, месяц назад женщину сильно избил ее сожитель. Причем очень серьезно: у нее была трещина на верхней челюсти, перелом скулы, рассечение брови. После этого она говорила, что их отношения могут довести до убийства. Тем не менее, была не готова расстаться с ним, поэтому написанное в полицию заявление она забрала – не хотела, чтобы его посадили.

«В моей голове столько ужасных мыслей и сценариев… Мне так страшно», - переживает дочь.

В МВД сообщили, что заявление о пропаже зарегистрировано в отделе полиции по Ленинскому району. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения женщины, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По словам дочери, сожителя Анны уже допросили, но, предварительно, он не причастен к исчезновению.

По геопозиции отследили, что последний раз телефон пропавшей был включен в районе Казенной Заимки. Там опрашивали местных и проверили камеры видеонаблюдения, но никаких следов не нашли.

«Просто если бы она была у кого-то в гостях, то наверняка бы зарядила телефон. А тут столько времени без связи», - рассуждает девушка.

Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, волосы рыжие, каре с чёлкой, глаза голубые, особая примета — шрам под глазом и рассечённая бровь, поэтому она часто носит тёмные очки. В день исчезновения была одета полностью во всё чёрное, с собой была большая кожаная сумка.

UPD: Женщину нашли, она жива. Об этом сообщила ее дочь. Детали не уточняются.

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