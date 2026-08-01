Рубцовчанин поверил в развод про «госизмену» и отправил деньги мошенникам

Полиция выяснеет все обстоятельства Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В дежурную часть отдела МВД России «Рубцовский» поступило заявление от мужчины 2003 года рождения о хищении его сбережений на сумму более 120 тысяч рублей. Полицейские установили, что потерпевшему звонили мошенники, выдававшие себя за сотрудников службы доставки и ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сначала мошенники пытались обманом получить доступ к его банковскому счету, предложив продиктовать код из СМС. Мужчина не поддался на этот обман. Затем мошенники перенаправили его на поддельный сайт, где сообщили, что его персональные данные используются злоумышленниками. Они начали психологически давить на гражданина, утверждая, что он совершил государственную измену и ему грозит уголовная ответственность. Чтобы «спасти» ситуацию, мошенники убедили мужчину обналичить деньги и перевести их на якобы «безопасные счета». Потерпевший снял деньги в банке и перевел их преступникам.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц.

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