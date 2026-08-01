На Алтае бизнесмен не выплатил сотрудникам 43 миллиона рублей зарплаты

Предприниматель задолжал зарплату 388 сотрудникам Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новоалтайске руководителя двух предприятий признали виновным в невыплате заработной платы. Бизнесмен не выплатил сотрудникам несколько десятков миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службах СУ СК России и прокуратуры по Алтайскому краю.

Владелец компаний «Маркет» и «Алтай-Макулатура» в период с мая 2024-го по ноябрь 2025 года не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату 388 работникам предприятий. Размер задолженности составил более 43 млн рублей. Поступающие на счета организаций денежные средства обвиняемый расходовал на иные нужды, выяснили правоохранители.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество и автомобиль обвиняемого наложили арест на сумму более 67 млн рублей. Бизнесмена оштрафовали на 240 тысяч рублей. Задолженность перед работниками ликвидирована в полном объеме.

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