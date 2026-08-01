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НовостиЗвезды1 августа 2026 9:32

Звезда фильма «Бумер» Мерзликин посетил с детьми музей Шукшина

Актер посетил Сростки
Александр Коровниченко
Алексей Мерзликин

Алексей Мерзликин

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Звезда фильма «Бумер» Андрей Мерзликин вместе с детьми побывал в селе Сростки Алтайского края, где находится музей-заповедник Василия Шукшина.

Мерзликин опубликовал снимки с детьми на фоне музея и других достопримечательностей. Он рассказал, что поездка была насыщенной и познавательной. Актер показал детям не только природные красоты Алтая, но и его богатое культурное наследие.

Ранее актер делился кадрами с отдыха в Республике Алтай, где они с семьей останавливались на берегу Катуни.

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