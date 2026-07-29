Андрей Мерзликин уже приезжал отдыхать на Алтай Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Алтай продолжает притягивать и влюблять в себя не только обычных туристов из народа, но и знаменитостей. Причем многие снова и снова приезжают вдохнуть его горный воздух и насладиться спокойствием и безмятежностью. Среди них актер из фильма «Бригада», Заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин.

Актер театра и кино, телеведущий, а с этого года еще и педагог ВГИКа Андрей Мерзликин в разгар лета прилетел в Горный Алтай, чтобы не только провести здесь свой отпуск, но и побыть с детьми, что для такого занятого человека, как он, очень ценно. Исполнитель роли Димона из фильма «Бумер» в качестве места отдыха выбрал отель, в котором он ранее уже останавливался.

Артист на фоне Катуни Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

«Второй раз подряд приезжаем в Горный Алтай и останавливаемся в одном и том же месте. Как говорится – место силы и просто любимое место. Оно у меня здесь, – рассказывает актер в видео, которое снял, гуляя по территории отеля. – Всем хорошего отпуска. Если он у вас есть, то это счастье».

По словам Мерзликина, ему очень нравятся домики, которые выполнены из стекла и в них отражаются сосны. Получается очень таинственный эффект. Гуляя по тропинкам, просто не замечаешь вокруг себя чужие номера. Только природа. К тому же база располагается недалеко от Катуни, и первым делом после завтрака Андрей отправился на берег, чтобы поздороваться с рекой.

Мерзликин поздоровался с Катунью Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Судя по настрою и улыбке, которая не сходит с лица артиста, его не смутила пасмурная погода. Он везде находит приятные моменты – в прохладной воде, в ромашковой поляне, в густом тумане, который опускается на горы. Наконец-то у него появилось время остаться наедине со своими мыслями.

Напомним, Андрей Мерзликин уже давно стал частым гостем и в Республике Алтай, и в Алтайском крае. Несколько лет назад он принял предложение сыграть в театральной постановке по мотивам произведения Василия Шукшина «Калина красная», где ему досталась роль Егора Прокудина.

Более того, в 2016 году в Барнауле состоялась премьера музыкально-драматического спектакля «Человек земли», посвященного жизни и творчеству писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. Главную роль, как не сложно догадаться, тоже исполнил Андрей Мерзикин.

С тем самых пор он старается поддерживать связь с Алтаем.

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