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Звезды29 июля 2026 10:00

Актер из фильма «Бумер» Андрей Мерзликин приехал на Алтайфото

Он прилетел со своими детьми
Анна СЕМИНА
Андрей Мерзликин уже приезжал отдыхать на Алтай

Андрей Мерзликин уже приезжал отдыхать на Алтай

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Алтай продолжает притягивать и влюблять в себя не только обычных туристов из народа, но и знаменитостей. Причем многие снова и снова приезжают вдохнуть его горный воздух и насладиться спокойствием и безмятежностью. Среди них актер из фильма «Бригада», Заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин.

Актер театра и кино, телеведущий, а с этого года еще и педагог ВГИКа Андрей Мерзликин в разгар лета прилетел в Горный Алтай, чтобы не только провести здесь свой отпуск, но и побыть с детьми, что для такого занятого человека, как он, очень ценно. Исполнитель роли Димона из фильма «Бумер» в качестве места отдыха выбрал отель, в котором он ранее уже останавливался.

Артист на фоне Катуни

Артист на фоне Катуни

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

«Второй раз подряд приезжаем в Горный Алтай и останавливаемся в одном и том же месте. Как говорится – место силы и просто любимое место. Оно у меня здесь, – рассказывает актер в видео, которое снял, гуляя по территории отеля. – Всем хорошего отпуска. Если он у вас есть, то это счастье».

По словам Мерзликина, ему очень нравятся домики, которые выполнены из стекла и в них отражаются сосны. Получается очень таинственный эффект. Гуляя по тропинкам, просто не замечаешь вокруг себя чужие номера. Только природа. К тому же база располагается недалеко от Катуни, и первым делом после завтрака Андрей отправился на берег, чтобы поздороваться с рекой.

Мерзликин поздоровался с Катунью

Мерзликин поздоровался с Катунью

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Судя по настрою и улыбке, которая не сходит с лица артиста, его не смутила пасмурная погода. Он везде находит приятные моменты – в прохладной воде, в ромашковой поляне, в густом тумане, который опускается на горы. Наконец-то у него появилось время остаться наедине со своими мыслями.

Напомним, Андрей Мерзликин уже давно стал частым гостем и в Республике Алтай, и в Алтайском крае. Несколько лет назад он принял предложение сыграть в театральной постановке по мотивам произведения Василия Шукшина «Калина красная», где ему досталась роль Егора Прокудина.

Более того, в 2016 году в Барнауле состоялась премьера музыкально-драматического спектакля «Человек земли», посвященного жизни и творчеству писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. Главную роль, как не сложно догадаться, тоже исполнил Андрей Мерзикин.

С тем самых пор он старается поддерживать связь с Алтаем.

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