Ситуация с бензином в Барнауле остается сложной, но контролируемой

Очереди уменьшились Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мэрии Барнаула на очередном заседании штаба, которое провел заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, обсудили топливный вопрос. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ирина Кожевникова отметила, что ситуация с обеспечением топливом в Барнауле остается сложной, но под контролем. Ежедневно отслеживается работа заправочных станций. Обеспеченность АЗС топливом улучшилась, больших очередей не наблюдается, а средняя цена на топливо постепенно снижается.

Кроме того, комитет мониторит цены на социально значимые товары и продукты питания. Существенных скачков цен не зарегистрировано. Руководители профильных комитетов сообщили, что ситуация в различных отраслях стабильна, городские службы жизнеобеспечения и общественный транспорт функционируют в обычном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Очереди на АЗС в Горном Алтае сократились после новых лимитов на топливо