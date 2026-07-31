Очереди на АЗС в Горном Алтае сократились после новых лимитов на топливо

В Республике Алтай заметно разгрузились АЗС Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай заметно разгрузились автозаправочные станции после введения индивидуального 24-часового перерыва между заправками для каждого автомобиля. Положительные изменения обсудили на заседании топливного штаба 31 июля, сообщает «Банкфакс».

С 24 июля в регионе обновили систему контроля отпуска топлива. Раньше лимиты обновлялись после полуночи, и водители шли на хитрость, заправляясь дважды - до и после 00:00. Теперь отсчёт ведется с момента последней заправки. За неделю объем отпускаемого за сутки бензина снизился с 367 до 254 тонн, количество заправок уменьшилось с 13,9 тыс. до 10 тыс.

Полиция отмечает, что АЗС разгрузились, улучшилась проходимость транспорта. Заправщики уже готовы снять лимиты, но глава правительства Александр Прокопьев предложил не торопиться.

Отдельная проблема - водители, которые хранят топливо в гаражах большими объемами. Полиция проводит беседы, но проверить гараж можно только по заявлению граждан. Главам районов предложили мониторить местные чаты, где жители хвастаются запасами.