Многодетные семьи на Алтае могут получить скидку на оплату ЖКУ

Скидка составляет 30% Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае многодетные семьи, имеющие трех и более детей, могут получить компенсацию в размере 30% от расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной защиты.

Компенсация распространяется на следующие услуги: электричество, водоснабжение, газ, вывоз твердых коммунальных отходов, жидких бытовых отходов, а также центральное отопление. В случае отсутствия центрального отопления компенсируются затраты на приобретение твердого топлива и его доставку.

Право на получение компенсации имеют семьи, в которых трое и более детей не достигли 18 лет. Для детей, продолжающих очное обучение, возрастной порог увеличивается до 23 лет.

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