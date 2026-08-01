Многодетные семьи на Алтае могут получить скидку на оплату ЖКУ

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В Алтайском крае многодетные семьи, имеющие трех и более детей, могут получить компенсацию в размере 30% от расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной защиты.
Компенсация распространяется на следующие услуги: электричество, водоснабжение, газ, вывоз твердых коммунальных отходов, жидких бытовых отходов, а также центральное отопление. В случае отсутствия центрального отопления компенсируются затраты на приобретение твердого топлива и его доставку.
Право на получение компенсации имеют семьи, в которых трое и более детей не достигли 18 лет. Для детей, продолжающих очное обучение, возрастной порог увеличивается до 23 лет.
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