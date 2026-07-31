В минувшем году фейерверк отменяли из соображений безопасности Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

5 сентября в Барнауле будет отмечаться День города. Краевому центру исполнится 296 лет. Рассказываем, будет ли салют на День города – 2026 в Барнауле.

В этом году центром притяжения снова станет площадь Свободы. Там установят главную сцену, рядом развернутся молодежные и спортивные события, а неподалеку — на улице Мало-Тобольской — закипит огромная ярмарка. В единую праздничную локацию войдет и парк «Центральный», где состоится 25-й юбилейный фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем!»

Самое ожидаемое событие для многих горожан – праздничный фейерверк. Напомним, что в прошлом году салют не проводили – от пиротехнического шоу отказались по соображениям безопасности. В этом же году традицию возобновят.

Сейчас в ЕИС «Закупки» объявлен поиск подрядчика, который организует фейерверк. Согласно размещенной документации, для запуска планируется использовать такие пиротехнические изделия, как линии (роуты), батареи салютов, римские свечи и заряды разного калибра. Всего техническое задание предусматривает более тысячи пиротехнических изделий.

Местом запуска станет акватория Оби. Продолжительность фейерверка должна составить не менее восьми минут. Начнется, он, скорее всего, как обычно, в 22 часа, и станет ярким финалом всей шоу-программы.

Отметим, что начальная стоимость контракта - 1,4 млн рублей. Итоги аукциона подведут 11 августа.

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