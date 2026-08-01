Торжественные мероприятия ко Дню ВДВ пройдут в Барнауле

Праздник отметят 2 августа Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле 2 августа состоятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Воздушно-десантных войск. Главным событием станет митинг на Аллее Героев у памятника десантникам 6-й роты. В мероприятии примет участие Герой России, президент Российской Ассоциации Героев и генерал-полковник Владимир Шаманов, который руководил ВДВ России с 2009 по 2016 годы. Об этом сообщает «Амител».

Церемония начнется в 12:00 на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова. На митинге будут присутствовать десантники, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий и матери защитников Отечества.

В рамках мероприятия почетный караул Барнаульского юридического института МВД России совершит торжественный залп в честь погибших воинов. Участники митинга помянут десантников минутой молчания и возложат цветы к мемориалу бойцам 6-й роты 104-го гвардейского десантно-парашютного полка, которые в 2000 году ценой своих жизней остановили боевиков в горах. Также в 10:00 в Сквере десантников пройдет церемония возложения цветов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выставка автомобилей и танго под открытым небом. Куда сходить в Барнауле 1 и 2 августа 2026