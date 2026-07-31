Выставка автомобилей и танго под открытым небом. Куда сходить в Барнауле 1 и 2 августа 2026

Август начнется с насыщенных выходных Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последний месяц лета начнется с выходных. Как барнаульцам провести их интересно – выбирайте в афише «Комсомолки» на 1 и 2 августа.

День оленя в зоопарке (0+)

Когда: 1 августа, 12.00

Где: Барнаульский зоопарк

Вход: по билетам

Барнаульский зоопарк накануне Дня оленя приглашает на интерактивную программу «Рога и копыта», где главным героем праздника станет северный олень. Запланированы творческие мастер классы: «Ловец ветра» и «Забавный олень», где можно будет создать симпатичные поделки своими руками, а также игра «Идём по следу», в которой нужно будет собрать коллекцию «копыт» Барнаульского зоопарка!

Масштабная выставка автомобилей (0+)

Когда: 1 августа, 16.00

Где: Старый базар

Вход: бесплатно

На Старом базаре в Барнауле развернётся масштабная автовыставка OLD TUNING TIME. Гостей ждут ретро-классика, современный тюнинг, мощные кастомные мотоциклы, стилизованные грузовики, внедорожники и даже редкие экземпляры спецтехники в нестандартном исполнении. Каждая зона будет оформлена под стиль техники — от винтажных деталей до индустриального минимализма.

Мероприятие стартует в 16:00 с торжественного открытия, после чего гости смогут свободно осмотреть экспонаты, пообщаться с владельцами и проголосовать за понравившийся автомобиль. В 18:00 начнутся показательные выступления — безопасные заезды и светозвуковые шоу. В 20:00 подведут итоги голосования и объявят победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Площадка будет работать до 21:00. Для посетителей подготовлены фотозоны, фуд-корт, DJ-сеты.

Танго под открытым небом (0+)

Когда: 1 августа, 18.00

Где: парк «Изумрудный»

Вход: бесплатно

В амфитеатре парка «Изумрудный» пройдёт вечер аргентинского танго «Танго под изумрудным небом». Организаторы подготовили программу как для опытных танцоров, так и для тех, кто никогда не пробовал свои силы в этом танце. В 18:00 начнутся показательные выступления, затем состоится мастер-класс «Танго для не-танцоров», а завершится вечер традиционной милонгой под открытым небом.

Прийти могут все желающие: влюблённые пары, которые хотят научиться новому языку общения, одиночные зрители — для них найдутся партнёры, опытные тангерос, а также те, кто просто хочет посмотреть на красивое действо со стороны. Участие бесплатное. По желанию можно взять с собой чай и лёгкий перекус.

Концерт саксофониста (0+)

Когда: 1 августа, 18.00

Где: парк «Изумрудный»

Вход: бесплатно

Барнаульцев приглашают провести летний вечер под звуки саксофона! Для гостей парка выступит Олег Гильфанд с концертной программой «Второе дыхание». Прозвучат любимые хиты прошлых лет и современные композиции, объединённые живым звучанием саксофона и особой атмосферой летнего концерта под открытым небом.

Астрономические наблюдения (6+)

Когда: 2 августа с 14:00 до 16:00

Где: парк «Центральный»

Вход: бесплатно

С 14:00 до 16:00 в парке «Центральный» пройдёт бесплатный мастер-класс «Наблюдаем Солнце» от Барнаульского планетария. Астрономы-любители расскажут, как устроена наша звезда, что такое протуберанцы и солнечные пятна, а также покажут, как безопасно наблюдать за Солнцем. При благоприятных погодных условиях участники смогут попробовать разглядеть активные зоны на поверхности светила через специальное оборудование.

Мероприятие бесплатное для детей и взрослых. Организаторы напоминают, что мастер-класс состоится только при ясном небе — следите за прогнозом и анонсами в соцсетях.

Концерт кавер-группы в парке (0+)

Когда: 2 августа, 18.00

Где: парк «Центральный»

Вход: бесплатно

В воскресенье в парке «Центральный» пройдёт концерт «НеФорматная жара 2026». С 18:00 до 20:00 на главной сцене выступит кавер-бэнд «НеФормат» — гостей ждут любимые хиты, живой звук и отличное настроение. Организаторы обещают, что будет жарко: громкое пение, танцы и энергия на весь вечер.

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