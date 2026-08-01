Назначен новый глава Федерации футбола Алтайского края вместо Алексея Смертина

Алексей Смертин. Скриншот видео YouTube канала «Коммент.Шоу»

В Алтайской краевой федерации футбола произошли кадровые перестановки. Назначен новый руководитель. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.

На отчётно-выборной конференции главой федерации был выбран директор филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» Николай Пантелеев. Решение было принято единогласно. Срок полномочий составляет четыре года.

Ранее эту должность занимал Алексей Смертин, бывший капитан сборной России и директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС). Он руководил Федерацией футбола Алтайского края с 2014 года. Федерация поблагодарила Алексея Геннадьевича за вклад в развитие футбола и присвоила ему звание почётного председателя.

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