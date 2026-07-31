Где родился, там и пригодился. Девять молодых тренеров получили миллион и поехали поднимать спорт в алтайских селах

В селах множество молодых звезд, которых нужно раскрыть Фото: Алексей ФОКИН.

В Алтайском крае впервые подвели итоги программы «Земский тренер». Девять молодых специалистов отправятся работать в муниципалитеты, получив единовременную выплату в 1 миллион рублей. Это все разные люди – у кого-то уже есть семья, дети, кто-то только получил диплом, но объединяет их любовь к спорту и месту, где родились и выросли. «КП»-Барнаул» связалась с некоторыми из них, чтобы обсудить, почему молодежь готова ехать в село и как развить местный спорт.

Молодые и амбициозные

Алтайский край - родина многих известных спортсменов. Но в основном, это выходцы из городов. Оно и понятно – здесь больше школ, лучше инфраструктура. Но в районах Алтайского края тоже любят спорт! Отличный пример – олимпиады сельских спортсменов, которые каждый год собирают тысячи участников. И здесь можно найти столько талантов и будущих звезд. Но как их воспитать, ведь где-то даже тренеров не хватает? Тут и должна прийти на помощь программа «Земский тренер», которую в этом году в регионе запустили впервые.

Программа, как и аналогичные ей «Земский учитель» и «Земский доктор», дает возможность молодому специалисту получить единовременную выплату в 1 миллион рублей. После этого в течение пяти лет нужно работать в муниципалитетах.

Всего победителями конкурсного отбора программы стали 9 молодых тренеров. Вот их полный список, вид спорта и новое место работы:

1. Никита Винокуров, СШ «Старт» в Троицком районе, хоккей;

2. Артем Доровских, СШ «Виктория» в Красногорском районе, баскетбол;

3. Надежда Ефименко, СШ Родинского района, легкая атлетика;

4. Максим Деккер, СШ Ребрихинского района, футбол;

5. Наталья Заякина, Змеиногорская спортивная школа, волейбол;

6. Андрей Бобров, Тальменская ДЮСШ, лыжные гонки;

7. Наталья Черкасова, Каменская СШ, волейбол;

8. Катерина Шаталова, СШ «Виктория» в Красногорском районе, легкая атлетика;

9. Татьяна Сафонова, Павловская спортивная школа имени Чекушкиных, волейбол.

«Желаю успехов нашим тренерам! Вдохновлять людей — и детей, и взрослых — на регулярные занятия спортом, помогать им достигать успеха — важное и нужное дело», - поздравил победителей конкурса губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«КП»-Барнаул» также желает новым тренерам получать радость и удовольствие от своей работы. Ну а некоторые из них поделились своими историями и планами на будущее.

Футбольный арбитр – хоккейный тренер

Среди новых тренеров сразу обращает на себя внимание Никита Винокуров. И дело не только в том, что он единственный представляет хоккей, а в том, что многие любители барнаульского футбола знают его как профессионального арбитра. Он работал на матчах Второй Лиги и даже на Кубке России.

Никита Винокуров работал арбитром на матчах Кубка России. Фото: ФК "Темп"

«Я воспитанник Троицкого района. Здесь начался мой спортивный путь. Сначала греко-римская борьба, потом перешел в футбол и параллельно занимался хоккеем. Наверное, как и многие в деревнях, летом играл в футбол, зимой – в хоккей», - рассказал Никита.

В 2014 году Никита поступил в Алтайский педагогический университет. После учебы девять лет работал в городе, тренировал детей, работал футбольным арбитром.

«Когда еще учился в университете, были планы вернуться в район. Но мер поддержки тогда дополнительных не было. Но мысль ехать домой всегда была - там родители, друзья, родные. Когда появилась вакансия в Троицком районе на хоккейного тренера, решил, что смогу набрать ребят и обучить. Так и решил участвовать в программе. Жена поддержала, она тоже из Троицкого, поэтому мы без проблем собрались. Деньги полученные планирую потратить на покупку недвижимости», - рассказывает Никита.

В Троицком районе хоккей любят. Там всегда были сильные команды. Инфраструктура тоже имеется – к зимней олимпиаде строилась новая коробка. По словам Никиты, с инвентарем тоже проблем нет, да и уже подходят местные жители, предлагают посильную помощь.

«Планы у меня глобальные. Хотелось бы охватить работой не только Троицкое. У нас в районе есть поселок Беловский и деревня Краснояры, где стоят коробки, но тренера нет. А раньше там были сильные команды. В самом Троицком хочу организовывать массовые катания, чтобы лёд всегда использовался. Ну и неплохо бы собрать взрослую команду ветеранов. Будем тренироваться и передавать опыт детям», - рассказывает Никита.

Возвращение в волейбол

Волейбол в списке «Земских тренеров» - самый представительный вид спорта. Сразу три молодых специалиста поедут в районы и муниципалитеты. Среди них Наталья Заякина, она будет работать в Змеиногорске.

Наталья будет тренировать в Змеиногорске Фото: из архива героя публикации.

«Про меня не скажешь, что я вернулась в свой город. Я и жила в Змеиногорске, просто к профессии тренера пришла не сразу. Вообще волейболом занимаюсь со второго класса школы. Выступала за Алтайский край. В педагогическом университете я обучалась на физико-математическом факультете. При этом продолжала играть за вуз. Когда окончила бакалавриат, подумала и решила магистратуру окончить уже в АлтГПУ в институте физической культуры и спорта», - рассказывает Наталья.

Интересно, что профессиональная карьера Натальи тоже не сразу пошла по спортивному пути.

«Я работала в Оптико-лазерном центре в Саввушках. На работу ездила на машине из Змеиногорска. До того, как уйти в декрет, в Саввушках тоже тренировала детей один год. А в этом году так сложилось, что я окончила магистратуру и узнала о программе «Земский тренер». Решила, что это отличный шанс вернуться полноценно только к спортивной работе. Ну и дочка подрастает, уже почти четыре года, хочу тоже ей прививать любовь к волейболу. Кстати, очень приятно, что теперь в Змеиногорске буду работать с тренерами, которые в свое время обучали и меня», - говорит Наталья.

Наталья с супругом строят свой дом, и полученные деньги от программы направят именно туда.

«База в селе хорошая»

Надежда Ефименко в этом году только окончила Славгородский педагогический колледж, став педагогом по физической культуре и спорту. Уже на выпускном курсе узнала, что можно будет вернуться в родное село Родино по программе «Земский тренер».

Надежда в этом году окончила колледж Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

«Спортом я занимаюсь с 8 лет. Начинала с самбо. Была чемпионкой Алтайского края, призером Сибирского федерального округа. Потом забросила, потому что тренер ушел. Со временем перешла в лыжные гонки, но так как поздно начала заниматься, то результаты были не очень, но на краевых соревнованиях призовые места брала. Параллельно занималась легкой атлетикой, выступала за район на сельских олимпиадах. Выступаю на дистанциях от 1500 метров до 15 километров», - рассказывает Надежда.

В колледж Надежда поступила после 9 класса. Признается, что вернуться в родное село уже в статусе тренера приятно. Во-первых, здесь живут родители, друзья, а во-вторых, будет почетно возродить занятия легкой атлетикой, ведь тренера здесь не было.

«Постараюсь развивать разные направления легкой атлетики: свои профильные дальние дистанции, спринтерские, планирую поработать с прыжками. База хорошая в селе есть. У нас проходили летние сельские олимпиады два года подряд, к ним стадион реконструировали», - поделилась планами тренер.

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