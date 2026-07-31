Экс-сотрудник МЧС на Алтае получил 11 лет за хищение 600 млн рублей

Краевой суд оставил приговор экс-руководителю без изменений Фото: Прокуратура Алтайского края.

В Алтайском крае вступил в силу приговор бывшему руководителю ФГКУ «Специальное управление ФПС №36 МЧС России» Виктору Великодному. Краевой суд рассмотрел апелляции фигурантов дела о многомиллионных хищениях, сообщает прокуратура региона.

С 2013 по 2019 годы Великодный вместе с шестью подчиненными похитил свыше 600 млн рублей через незаконные выплаты материальной помощи и фиктивные поощрения за несуществующие спортивные разряды. Еще 1,7 млн рублей получил знакомый начальника, которого тот фиктивно устроил на работу. Преступление выявили сотрудники УФСБ.

Напомним, в марте Бийский суд приговорил Великодного к 11 годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей, лишил звания полковника и ордена Почета. Его подчиненные получили от 2 до 4 лет. Краевой суд оставил приговор экс-руководителю без изменений, но двоим фигурантам смягчил наказание, назначив условные сроки. Иски МЧС удовлетворены, имущество осужденных арестовано.

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