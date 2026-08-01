В Барнауле украли часть арт-объекта, посвященного произведению Антона Чехова

С арт-объекта оторвали замки Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле злоумышленники похитили часть арт-объекта, посвященного пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры». С композиции оторвали три металлических замка.

Арт-объект находится на проспекте Ленина. Власти города обратились в полицию с заявлением о повреждении городского имущества. Арт-объект был частью туристического маршрута «По страницам классики», который проходит по улицам, названным в честь известных русских писателей.

Всего на маршруте установлено 24 арт-объекта, воспроизводящих сцены из произведений русской классики.

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