В Барнауле открыли выставку, посвященную чеченскому конфликту

Выставка краеведческий музей. Фото: Алтайский краеведческий музей

31 июля Музей военной истории Барнаула представил новую экспозицию «Чеченский конфликт. 1994-2009 гг.». Зал посвящён событиям двух вооружённых конфликтов, в которых участвовали более трёх тысяч уроженцев Алтайского края.

Экспозиция разделена на два тематических блока. Оба блока раскрывают особенности боевых действий и задачи, стоявшие перед армией и внутренними войсками МВД России в разные периоды. В экспозиции представлены судьбы более 260 человек, погибших или пропавших без вести в ходе этих конфликтов.

Для создания атмосферы тех лет в зале установлена диорама «Блокпост», изображающая типичный опорный пункт федеральных сил в Чеченской Республике. Экспозиция также включает интерактивный контент с информацией о бойцах из Алтайского края, хрониками событий и письмами участников.

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