Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2026 2:08

В Барнауле открыли выставку, посвященную чеченскому конфликту

Два тематических блока созданы в выставке
Александр Коровниченко
Выставка краеведческий музей. Фото: Алтайский краеведческий музей

Выставка краеведческий музей. Фото: Алтайский краеведческий музей

31 июля Музей военной истории Барнаула представил новую экспозицию «Чеченский конфликт. 1994-2009 гг.». Зал посвящён событиям двух вооружённых конфликтов, в которых участвовали более трёх тысяч уроженцев Алтайского края.

Экспозиция разделена на два тематических блока. Оба блока раскрывают особенности боевых действий и задачи, стоявшие перед армией и внутренними войсками МВД России в разные периоды. В экспозиции представлены судьбы более 260 человек, погибших или пропавших без вести в ходе этих конфликтов.

Для создания атмосферы тех лет в зале установлена диорама «Блокпост», изображающая типичный опорный пункт федеральных сил в Чеченской Республике. Экспозиция также включает интерактивный контент с информацией о бойцах из Алтайского края, хрониками событий и письмами участников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выставка автомобилей и танго под открытым небом. Куда сходить в Барнауле 1 и 2 августа 2026