Август в Алтайском крае начнется с жаркой погоды

В регионе будет жарко и пройдут дожди Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае 1 августа ожидается жаркая погода. Также местами пройдут дожди и грозы. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

По территории края ожидается температура от +29 до +34 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, а утром возможен туман. Ветер подует с севера с переходом на юго-восточное направление со скоростью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле тоже ожидается жаркая погода: от +29 до +31 градуса. В краевой столице будет преимущественно без осадков.

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