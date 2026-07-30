Как устроить крутой однодневный отдых на Алтае на четверых и сколько это стоит

Отдыхать в Республике Алтай можно по-разному Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Путешествие по Алтаю часто ассоциируется с заоблачными ценниками. Однако, как показывает практика, спланированный маршрут позволяет получить максимум впечатлений за адекватные деньги. Жительница Бийска Жанна поделилась опытом поездки с семьей в знаменитую Долину Чулышмана в Республике Алтай и рассказала о расходах.

Однодневное приключение путешественников началось на вершине перевала Кату-Ярык. Спуск с высоты почти в 700 метров семья решила преодолеть на арендованном автомобиле с опытным водителем.

«Перевал достаточно высокий и узкий. Если боитесь высоты, не смотрите вниз, дорога идет вдоль обрыва, а дома внизу смотрятся как муравьиные», – рассказывает Жанна.

Внизу открывается живописная долина, которая ведёт к лодочной переправе на Каменные грибы. Людей на маршруте оказалось на удивление мало, поэтому до нужного берега туристы добрались с ветерком.

«Создаётся впечатление, что едешь по руслу когда-то огромной реки, от которой осталась лишь ее малая часть. Шикарные виды, водопады и незримая безмятежность, которая ощущается внутри, как будто вся суета осталась там, за пределами этой долины», – делится впечатлениями туристка.

Задержка в пути не испортила впечатлений от Каменных грибов (это скальные образования, напоминающие гигантские грибы, которые, по мнению некоторых специалистов, могут полностью исчезнуть лет через 30). Однако физически далась тяжело.

«Тропа на грибы непростая, высокая, покрытая мелкой скользкой щебенкой. Очень рекомендую идти туда в хорошей обуви, а лучше в трекинговой, палки тоже будут в помощь. Я испытала на себе все коварство этого покрытия уже спустившись. Когда осталось метра три до конца пути, я поскользнулась, упала и вывихнула ногу. Это было жёстко», – вспоминает жительница Бийска.

Отсидевшись на берегу ручья, семья вернулась к машине. Узнав про травму, водитель спросил, готовы ли туристы продолжать путь и ехать на водопад Куркуре.

«Ииииии… "Врагу не сдается наш гордый Варяг!" Конечно идем!» — смеется автор поста.

Добираться к следующей точке пришлось через очередную переправу и снова брать в аренду внедорожник на другом берегу, поскольку идти пешком два с половиной километра с вывихнутой ногой было невозможно. Дорога по бездорожью стоила того.

«Куркуре – это мощь! Я видела водопады, но этот теперь мой фаворит. Мощный поток и радуга в брызгах. Хотелось бы побыть там подольше, устроить пикник, но время поджимало. Возможно, когда-нибудь удастся остановиться с ночевкой в этом месте и засыпать под шум водопада, тем более что рядом строят домики», – говорит Жанна, отмечая, что прямо у тропы продают мороженое и коктейли, которые спасают в жару.

К слову, сам маршрут в ближайшие годы изменится. На 2027 год запланировано открытие новой дороги на перевал Кату-Ярык с полным закрытием старого опасного спуска.

Пришло время подсчитать деньги. Аренда автомобиля по маршруту от перевала до водопада обошлась в 18 тысяч рублей, переправа на лодке к «грибам» – в 2 тысячи, а к водопаду – в тысячу рублей. Машина по бездорожью к Куркуре потребовала ещё 5 тысяч. На перекус ушло 2,5 тысячи. Итоговая сумма составила 28 500 рублей на четверых.

«Кто-то скажет "дорого", а я считаю, что время с семьей в таком удивительном месте, эмоции и впечатления не стоят никаких денег!» – подытожила путешественница.

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