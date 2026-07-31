Железнодорожники Алтай-Кокса принимают поздравления

Юрий Гилев. Фото: Предоставлено "КП"

В воскресенье профессиональный праздник отметят сотрудники железнодорожного цеха Алтай-Кокса, который входит в Группу НЛМК. В 2026 году корпоративные, профсоюзные, городские и краевые награды получают 22 работника подразделения.

Почетными грамотами и благодарностями предприятия за успехи в работе отмечены машинисты тепловоза Павел Рогожников, Михаил Степанов, Максим Жданов, монтеры пути Олег Оглезнев и Валерий Гонорацкий, помощники машиниста тепловоза Евгений Мурзин и Максим Бриков, слесари по ремонту подвижного состава Алексей Крючков и Михаил Колёскин, электромонтер Александр Лозинов, оператор поста централизации Ксения Дордий и приемщик поездов Елена Жданова.

Портрет начальника участка Юрия Гилева в этом году украсил Галерею Почета предприятия.

– За 15 лет в компании удалось поработать монтером пути и 14 лет машинистом железнодорожно-строительных машин, теперь руковожу участком путевого хозяйства, рассказал Юрий Гилев. – Было очень приятно в числе 36 коллег попасть на Галерею Почета завода. Я очень этим горжусь.

Краевыми и городскими наградами разного уровня отметили успехи главного специалиста Сергея Каморного, машинистов тепловоза и железнодорожно-строительных машин Эдуарда Петрова и Олега Овчинникова, а также других коллег.

Почетными грамотами первичной профсоюзной организации завода удостоены в этом году начальник цеха Сергей Жерлицын и машинист железнодорожно-строительных машин Евгений Литвинов.

Коллектив железнодорожного цеха завода насчитывает более 170 человек. Железнодорожная система предприятия – это 75 км путей, более 200 стрелочных переводов, около 90 единиц специализированного подвижного состава и техники. Для организации перевозок предприятие применяет цифровые решения – сервис для оптимального распределения железнодорожных вагонов по направлениям отгрузки и видам готовой продукции.