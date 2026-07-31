С помощью федерального проекта: алтайский санаторий улучшает обслуживание клиентов

Фото: КАУ «АЦКР»

В АО «Санаторий Сосновый бор» подвели итоги реализации федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Основой улучшений стали заселение и первичное обслуживание гостей - ключевые процессы, напрямую влияющие на удовлетворённость клиентов. Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края совместно с рабочей группой санатория проанализировали весь цикл взаимодействия с гостем: от оформления документов на стойке регистрации до размещения в номере и получения первых процедур. Также в зону внимания попали процессы стирки и смены постельного белья, поскольку они занимают значительную долю в операционной деятельности.

По итогам системной работы был выявлен ряд проблем: избыточное время ожидания при заселении, дублирование информации в двух программах учёта, нерациональные перемещения персонала, а также отсутствие единых стандартов выполнения операций.

Для устранения этих проблем сотрудники компании прошли обучение по различным направлениям бережливого производства, в том числе с использованием ИТ-платформы производительность.рф, которая содержит обучающие материалы, практические инструменты, методические рекомендации и цифровые сервисы для участников проекта.

В рамках проекта на предприятии были внедрены единые стандарты заселения гостей, оптимизирована работа с программами учёта, проведена организация рабочих мест по системе 5С, разработаны регламенты по смене белья и уборке номеров и другое. Всего было определено 74 мероприятия по улучшениям, 54 из которых уже выполнены, что позволило увеличить выработку на одного сотрудника на 9 %.

«Как только мы узнали, что санатории могут участвовать в этом проекте, одними из первых подали заявку, понимая, что это уникальная возможность. Окунувшись в этот процесс, мы уже не сможем работать по-старому. Уверен, что полученный опыт мы будем применять ближайшие 2,5 года. Жду от коллег новых идей и предложений по совершенствованию», — отметил генеральный директор АО «Санаторий Сосновый бор» Иван Минаков.

Справочно

Эксперты федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» помогают компаниям улучшать бизнес-процессы. Принять участие в федпроекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей (180 млн. рублей – для компаний туристической отрасли), осуществляющие деятельность в базовых несырьевых отраслях экономики. Для участия в проекте оставьте заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

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