На Алтае два проекта стали победителями грантовой программы ВТБ для краеведческих музеев России

Победителями II конкурса корпоративной программы поддержки краеведческих музеев России, которую реализуют ВТБ и благотворительный фонд «ВТБ-Страна», стали два проекта из регионов Алтая. Гранты получили Алтайский государственный краеведческий музей в Барнауле и Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина в Горно-Алтайске.

Всего по итогам конкурса поддержку до 1 млн рублей получат 67 музеев и музейных организаций из 55 регионов России. Проект «Красота внутри. Краеведческие музеи России» продлится до конца 2027 года.

Алтайский государственный краеведческий музей направит средства гранта на создание «Азбуки Алтайского края» к 90-летию региона. Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина – на разработку иллюстрированных путеводителей или интерактивного гида для самостоятельного знакомства с экспозицией.

В состав жюри конкурса вошли независимые эксперты музейной сферы, деятели культуры и журналисты. Лучшие проекты оценивали советник генерального директора Государственного Эрмитажа Светлана Даценко, заместитель главного редактора «Российской газеты» Ядвига Юферова, а также представители НИУ ВШЭ, Президентского фонда культурных инициатив и Русского географического общества.

Среди инициатив победителей этого года – открытие ремесленных мастерских и проведение мастер-классов, реконструкция бала Александровской эпохи, создание мобильной выставки о культуре кабардинцев и балкарцев, организация турнира и гастрофестиваля вокруг казачьих сторожевых башен, разработка иммерсивного аудиогида по дому-музею декабристов, проведение инклюзивных фестивалей и другие проекты.

Победители приступят к реализации своих проектов с 1 сентября 2026 года.

Корпоративная программа поддержки краеведческих музеев России в начале 2026 года. Проект направлен на укрепление роли краеведческих музеев в сохранении культурного наследия и способствует развитию современных музейных форматов, внедрению цифровых технологий и повышению доступности экспозиций для молодежи, семей и широкой аудитории.

Программа охватывает все регионы страны и продлится до конца 2027 года. По итогам нескольких этапов конкурса победители смогут получить гранты в размере до 1 млн рублей. Общий объем поддержки со стороны банка составит до 100 млн рублей.