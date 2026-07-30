Каждый пятый клиент ВТБ уже сдал биометрию

7 млн клиентов банка уже сдали биометрию и могут пользоваться биометрическими сервисами для получения финансовых и нефинансовых услуг. В ВТБ прогнозируют, что до конца года порядка 10 млн клиентов зарегистрируют свою биометрию* через банк.

Сегодня биометрия используется для подтверждения онлайн-операций, удаленного открытия счетов, а также вне контура финансовых учреждений. Среди наиболее востребованных сервисов – посадка на борт самолета (в Шереметьево и Пулково) и на поезд, оплата проезда в метро в 7 городах, регистрация в отелях, оформление SIM-карт, подтверждение сделок с недвижимостью и т.д.

Как показал опрос**, проведенный банком, 70% респондентов готовы использовать биометрию в финансовых и иных сервисах, из них 27% отметили, что их готовность зависит от удобства и скорости. При этом за последний год 38% стали чаще видеть, как люди пользуются такими сервисами, 25% стали больше доверять банковской биометрии, и еще 18% сами начали пользоваться биометрией при входе в приложения, оплате в магазинах и т.д.

Как отметил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков, зарегистрировать биометрические данные сегодня можно не только в офисах банка. Теперь эта услуга доступна в выездном формате: например, маломобильные клиенты могут вызвать сотрудника с планшетом домой, на работу или в любое место и время.

*Подтвержденной считается биометрия, сданная в отделениях банков в «Единую биометрическую систему» (ГИС ЕБС).

**Опрос проведен среди 1500 взрослых жителей крупных городов России.