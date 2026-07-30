Алексей Нечаев выступил на заключительном заседании Госдумы VIII созыва

Фото: пресс-служба реготделения партии «Новые люди»

Государственная Дума провела заключительное пленарное заседание VIII созыва. На нём руководители парламентских фракций подвели итоги пятилетней работы и обозначили приоритеты на будущее. На заседании также выступил руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Шесть лет назад мы пришли в политику с одной простой мыслью — главный капитал России — не нефть и не газ, а люди. Без людей Россия — просто территория», — сказал Нечаев в начале речи.

Лидер «Новых людей», обращаясь к депутатам, назвал три темы, которые, по его мнению, отражают актуальные общественные запросы: победа, меньше запретов и понятное будущее.

Говоря о первом из них, Нечаев заявил, что добиться победы можно только через правду, чёткие правила и уважение к людям.

«Взрослые люди выдержат правду. А враньё их оскорбляет», — подчеркнул он.

Вторым запросом, по его словам, стало сокращение избыточных запретов. Он отметил, что многие ограничения не повышают безопасность, но при этом снижают доверие граждан и замедляют развитие страны.

Завершая выступление, руководитель фракции «Новые люди» остановился на теме будущего России.

«У нас умная молодёжь, сильные инженеры, предприниматели, которые за четыре года заместили то, что казалось незаменимым. Им нужно доверие и возможность действовать. Без своих технологий, производства, науки, без своего искусственного интеллекта невозможно построить реальный суверенитет», — сказал Нечаев.

Заключительное пленарное заседание завершило работу Государственной Думы VIII созыва.