На Алтай-Коксе подвели итоги десятого онлайн-марафона «Гордимся нашим делом»

Фото: предоставлено «КП»

Работники Алтай-Кокса поучаствовали в традиционном спортивном онлайн-марафоне «Гордимся нашим делом», который проходил в Группе НЛМК в июле. Проект нацелен на вовлечение металлургов в здоровый образ жизни и благотворительную помощь.

В двухнедельный срок большая команда Группы добавила в копилку марафона более 78 тысяч км. Из них более 18 тысяч км – это вклад коллектива завода. В онлайн-марафоне участвовали почти 300 сотрудников заринского предприятия. Участники преодолевали любую дистанцию пешком, бегом, вплавь, на велосипеде или другом средстве передвижения и добавляли свои километры на страницу марафона на корпоративном портале.

Всего в групповом онлайн-марафоне поучаствовали более 2000 сотрудников из 16 городов. Свои работы на странице марафона оставили представители более 180 профессий.

Онлайн-марафон проводят в юбилейный десятый раз. По итогам акции компания дополнительно выделит полмиллиона рублей на помощь подопечным фонда «Милосердие» — социального партнера Группы НЛМК.