Власти Барнаула ищут компанию, которая устроит пиротехническое шоу в День города

День города Барнаул отметит 5 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Барнаула объявила тендер на организацию фейерверка в честь Дня города. Согласно электронному тендеру, опубликованному на сайте государственных закупок, итоги конкурса будут объявлены 11 августа.

Фейерверк планируется запустить над Обью, а расходы на его проведение покроет городской бюджет. Максимальная сумма контракта составляет 1,4 миллиона рублей.

День города в Барнауле в 2026 году будет отмечаться 5 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С «рубинами» и свечами: какой будет новогодняя елка в Барнауле в 2027 году