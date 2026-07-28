Празднования вновь пройдут на пл. Свободы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле определили поставщика главной новогодней ели: контракт с ООО «Ёлочкин» (Санкт Петербург) подписал городской комитет по благоустройству. Компания стала победителем электронного аукциона, сообщает мэрия.

Изначально максимальная стоимость контракта достигала 27,2 млн рублей, однако в ходе торгов цену удалось снизить — финальная сумма составила 20,7 млн рублей.

Необходимость приобретения новой ели возникла после детальной проверки старой конструкции: обследование проводила профильная организация, и её специалисты пришли к выводу, что дальнейшее использование прежнего сооружения несёт риски.

Как будет выглядеть ель

Эскиз Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

По параметрам новая ель не будет отличаться от предыдущей — её высота составит те же 32 метра. Оформление продумано до мелочей: в композицию войдут декоративные элементы в виде огранённых рубинов — в них вмонтируют светодиодные модули, создающие деликатное мерцание.

Эскиз Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Дополнят образ стилизованные свечи с технологией «живого пламени»: она воспроизводит эффект трепещущего огня. У основания ели разместят световое ограждение — оно будет излучать тёплый свет и отличаться изящным ажурным орнаментом. Завершит ансамбль двухметровая красная звезда.

Эскиз Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Отмечается, что центром новогодних торжеств в Барнауле также станет площадь Свободы. Пространство объединяет парк культуры и отдыха «Центральный» и улицу Мало Тобольскую — благодаря этому горожане и гости краевого центра смогут поучаствовать в более широком круге праздничных событий.

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